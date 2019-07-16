16 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
(Özel) Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan: Avrupa'ya gitmek istiyorum
(Özel) Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan: Avrupa'ya gitmek istiyorum
"Vedat, Fenerbahçe'de başarılı olacaktır"
"Şenol hocanın gelmesiyle kazanmaya başladık"
"İlk yarıyı istemediğimiz bir şekilde bitirmiştik"
"Bu sezon hedefimiz daha yukarılara gitmek"
"Milli takımda kalıcı olmak istiyorum"
"Fransa maçı bizim için bir fırsattı"
"Rizespor'dan Avrupa'ya gitmek istiyorum"
"Buffon'u örnek alıyorum"
"Kaleciler için her oyuncu tehlikeli"
KULÜPLER BİRLİĞİ
17.00 Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapılacak.
GALATASARAY
- Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını önceki gün tamamlayan sarı kırmızılılar bugünü de izinli geçirecek. Takım yarın Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
13.00 Yeni sezon forma tanıtımı yapılacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
12.00 - 18.30 Turuncu lacivertliler, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürecek.
HAZIRLIK MAÇI
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Şampiyonlar Ligi 1'inci Ön Eleme Turu'nda ikinci maçlar oynanacak.
AVRUPA LİGİ
- Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda ikinci maçlar oynanacak.
DHA
HABERE YORUM KAT