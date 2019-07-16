16 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan: Avrupa'ya gitmek istiyorum

"Vedat, Fenerbahçe'de başarılı olacaktır"

"Şenol hocanın gelmesiyle kazanmaya başladık"

"İlk yarıyı istemediğimiz bir şekilde bitirmiştik"

"Bu sezon hedefimiz daha yukarılara gitmek"

"Milli takımda kalıcı olmak istiyorum"

"Fransa maçı bizim için bir fırsattı"

"Rizespor'dan Avrupa'ya gitmek istiyorum"

"Buffon'u örnek alıyorum"

"Kaleciler için her oyuncu tehlikeli"

KULÜPLER BİRLİĞİ

17.00 Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapılacak.

GALATASARAY

- Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını önceki gün tamamlayan sarı kırmızılılar bugünü de izinli geçirecek. Takım yarın Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

13.00 Yeni sezon forma tanıtımı yapılacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

12.00 - 18.30 Turuncu lacivertliler, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürecek.

HAZIRLIK MAÇI

17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği

ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Şampiyonlar Ligi 1'inci Ön Eleme Turu'nda ikinci maçlar oynanacak.

AVRUPA LİGİ

- Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda ikinci maçlar oynanacak.

DHA