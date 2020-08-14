16 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplam 12 ilde 16 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gerçekleştirilen atama kararına göre Prof. Dr. Musa Yıldız Gazi Üniversitesi rektörü olarak atandı.
Rektör atamaları hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Ağustos 2020 Tarihli ve 31213 Sayılı Resmi Gazete kararlarına göre aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır'ın da olduğu 12 ilde 16 farklı üniversiteye rektör atamaları gerçekleşti.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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