16 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Rektör atamaları hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Ağustos 2020 Tarihli ve 31213 Sayılı Resmi Gazete kararlarına göre aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır'ın da olduğu 12 ilde 16 farklı üniversiteye rektör atamaları gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı

19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Tamer Yılmaz kimdir?

Erhan Tabakoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Alim Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Mustafa Verşan Kök kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Yavuz Ünal kimdir?

Hamdullah Çuvalcı kimdir?

Ahmet Kızılay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Musa Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Özlenen Özkan kimdir?

Necdet Ünüvar kimdir? Nereli ve kaç yaşında?