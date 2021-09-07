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  3. 16 ve 22 yaşındaki iki genç koronavirüsten hayatını kaybetti

16 ve 22 yaşındaki iki genç koronavirüsten hayatını kaybetti

Kırıkkale'de yaşayan 16 yaşındaki Murat Aktaş ve 22 yaşındaki Nurcan Keskin, korona virüsten dolayı yattıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

16 ve 22 yaşındaki iki genç koronavirüsten hayatını kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezunu Nurcan Keskin (22) ve meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aktaş ve Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin ise Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

16 ve 22 yaşındaki iki genç korona virüsten hayatını kaybetti

16 ve 22 yaşındaki iki genç korona virüsten hayatını kaybetti

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