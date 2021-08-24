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16 yaşında babasından hamile kalmıştı! O baba için karar verildi

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki R.Ş. isimli kız, rahatsızlığı yüzünden annesi tarafından götürüldüğü hastanede hamile olduğu çıkmıştı. Babasının cinsel istismar uyguladığını polislere verdiği ifade de açıklayan kızın ardından gözaltına alınan babanın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı açıklandı.

16 yaşında babasından hamile kalmıştı! O baba için karar verildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle annesi tarafından hastaneye götürülen kızın 16 yaşında hamile kaldığı bilgisi gündemi sarsmıştı. Kızın olanları polise anlatması üzerine gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda 16 yaşındaki R.Ş. isimli kızın annesiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

16 yaşında babasından hamile kalmıştı! O baba için karar verildi

BABA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olayın ardından ifadesi alınan R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. ekipler tarafından gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 yaşında babasından hamile kalmıştı! O baba için karar verildi

2 YILDIR CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ

R.Ş.’nin psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını belirterek, zor günler geçirdiğini söylediği ifade edildi.

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