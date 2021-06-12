16 yaşındaki çocuğun dehşet anları: Pitbull cinsi köpekler saldırdı!

Başakşehir Şahintepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, komşusundan şarj aleti almak için evden çıkıp yan sokağa giren 16 yaşındaki lise öğrencisi M.D dehşeti yaşadı.

Başka bir komşusunun pitbull cinsi iki köpeği aniden kıza saldırmaya başladı. Sese koşan mahalleli köpeklerin elinden talihsiz kızı zor kurtardı.

Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan M.D’nin vücudunun bir çok yerinde yaralar oluştuğu ve genç kıza 56 dikiş atıldığı öğrenildi.

REHABİLİTE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri köpekleri güvenlik önlemleri altında sakinleştirilerek sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabite Merkezine götürdü.

''KÖPEKLER KIZI ÖLDÜRÜYORDU''

Yaşanan olaya şahit olan mahalle sakini Mikail Akgün, “Hemen köpeğe koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı köpekler kızı öldürürdü. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor” ifadelerini kullandı.