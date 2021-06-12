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  3. 16 yaşındaki çocuğun dehşet anları: Pitbull cinsi köpekler saldırdı!

16 yaşındaki çocuğun dehşet anları: Pitbull cinsi köpekler saldırdı!

İstanbul Başakşehir'de komşusuna gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki genç kıza pubull cinsi iki köpek saldırdı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kız çocuğuna 56 dikiş atıldı.

16 yaşındaki çocuğun dehşet anları: Pitbull cinsi köpekler saldırdı!

Başakşehir Şahintepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, komşusundan şarj aleti almak için evden çıkıp yan sokağa giren 16 yaşındaki lise öğrencisi M.D dehşeti yaşadı.

Başka bir komşusunun pitbull cinsi iki köpeği aniden kıza saldırmaya başladı. Sese koşan mahalleli köpeklerin elinden talihsiz kızı zor kurtardı. 

16 yaşındaki çocuğun dehşet anları: Pitbull cinsi köpekler saldırdı!

Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan M.D’nin vücudunun bir çok yerinde yaralar oluştuğu ve genç kıza 56 dikiş atıldığı öğrenildi.

16 yaşındaki çocuğun dehşet anları: Pitbull cinsi köpekler saldırdı!

REHABİLİTE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri köpekleri güvenlik önlemleri altında sakinleştirilerek sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabite Merkezine götürdü. 

16 yaşındaki çocuğun dehşet anları: Pitbull cinsi köpekler saldırdı!

''KÖPEKLER KIZI ÖLDÜRÜYORDU''

Yaşanan olaya şahit olan mahalle sakini Mikail Akgün, “Hemen köpeğe koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı köpekler kızı öldürürdü. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor” ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki çocuğun dehşet anları: Pitbull cinsi köpekler saldırdı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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