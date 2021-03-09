16 yaşındaki eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini çekip ifşa etti!

Mersin'de 18 yaşındaki genç kız, 2019 yılında, eski sevgilisi 23 yaşındaki H.G. tarafından müstehcen görüntülerinin çekildiğini ve ardından bu görüntülerle H.G.'nin kendisine şantajda bulunduğunu, şantaja boyun eğmeyince de görüntülerinin ifşa edildiğini öne sürdü. İlk duruşması geçtiğimiz hafta görülen davada, o sırada 16 yaşında olan N.P., asla vazgeçmeyeceğini ve susmayacağını, başkalarına da aynı şeyi yapmaması için cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi N.P., eski sevgilisi 23 yaşındaki H.G.'nin gizlice çektiği müstehcen görüntülerle kendisine şantaj yaptığını, daha sonra da bunları yayımladığını iddia ederek 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. O esnada 16 yaşında olan genç kızın davası için takipsizlik kararı verilirken duruma itiraz eden N.P.'nin başvurusu üzerine ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesinde 3 Mart 2021 tarihindeilk duruşması gerçekleşen davada, caskerlik görevini yerine getirdiği gerekçesiyle şüpheli H.G. katılmazken savcılık iddianamesinde, şüpheli için TCK’nın 226’ncı maddesi gereğince cezalandırılması istendi.

"AYRILMAK İSTEYİNCE ŞANTAJ YAPTI"

2019'un şubat ayında şüpheli ile duygusal bir ilişkiye başladığını, ardından N.P.'nin kendisini evine götürdüğünü ve bu sırada haberi olmadan, gizlice müstehcen görüntülerini çektiğini, ayrılmak istediğinde de "Benim evime geleceksin, benimle birlikte olacaksın, yoksa herkese ifşa ederim videoyu" diyerek kendisine şantaj yaptığını söyleyen genç kız, "2019 Ağustos ayında gittiğimiz bir festivalde de yine şantajla beni evine çağırdı ve istismarda bulundu. Sonra arkadaşları mesaj atıp beni bir yerlere çağırmaya başladılar. Hiçbiriyle konuşmadım ve görüşmedim, çünkü amaçlarını biliyordum. Hepsinden uzak durdum" ifadelerini kullandı.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM, SUSMAYACAĞIM"

Şüphelinin Mayıs 2020’de videoyu ifşa ettiğini öğrenen genç kız, haziran ayında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu ve şüpheli H.G. ile olaya karıştığı bilinen M.K.'nin eylül ayında gözaltına alındığını, görüntülerinin ifşa edildiğini kanıtladığını ancak zanlıların asli kontrol şartyla serbest bırakıldıklarını aktararak, koruma kararı aldırdığını, onun da ihlal edildiğini, takipsizlik kararına veridği itirazın kabul olması üzerine dava açıldığını ifade etti. "Asla vazgeçmeyeceğim, hiçbir şekilde susmayacağım. Ailemin, arkadaşlarımın desteğiyle bu süreci atlatmaya çalışıyorum. Artık daha dikkatli olacağım. İnşallah ceza alırlar. Cezalandırılmalarını istiyorum. O cezadan ders alsınlar ki, başka bir kadına, başka bir çocuğa aynı şeyi yapmasınlar” şeklinde konuşan mağdur, olay yaşandığı zaman yaşı küçük olduğu için korktuğunu ancak 18 yaşına geldiğinde tüm cesareteini toplayarak şikayetçi olduğunu dile getirdi.

"KADINLAR ÖLDÜRÜLÜYOR, O YÜZDEN SUSMASINLAR"

Bu mağduriyeti yaşayan kadınlara çağrıda bulunan N.P., "Kadınların çoğu susuyor, utanıyorlar, ‘rezil olurum, ailem bir şey der, okulum, çevrem etkilenir’ diye şikayetçi olmuyorlar ama şikayetçi olmaları gerekiyor. Dikkat etsinler, hep cesaretli olsunlar, korkmasınlar. O cesareti göstermedikleri için karşıdaki kişiler daha çok üstlerine geliyor, daha çok şiddete başvuruyor. Birçok kadın öldürülüyor şu anda. O yüzden susmasınlar." ifadelerini kullandı.

Davanın ikinci duruşmasının 19 Nisan’da görülmesine karar verildi.