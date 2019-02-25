16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da 16 yaşındaki genç tartışığı kişiler tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Sarıçam İlçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G (16), C.S ive N.G ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevnerek bıçaklı kavgaya dönüştü. C.S ve N.G, Y.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarakı ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildird. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.G'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Y.G hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.G'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren C.S ile N.G kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İHA