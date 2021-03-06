16 yaşındaki genç kuru sıkı tabancayla oynarken kendisini vurdu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kuru tabanca ile oynayan 16 yaşındaki genç tabancanın birden bire ateş alması sonucu kendini vurdu.

Tabancadan sıçrayan barut nedeniyle yaralanan B.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çok geçmeden Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 16 yaşındaki B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.