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  3. 16 yaşındaki genç kuru sıkı tabancayla oynarken kendisini vurdu!

16 yaşındaki genç kuru sıkı tabancayla oynarken kendisini vurdu!

Manisa'da 16 yaşındaki genç kuru sıkı tabanca ile oynadığı sırada kendisini yaraladı. Genç, çok geçmeden hastaneye kaldırıldı.

16 yaşındaki genç kuru sıkı tabancayla oynarken kendisini vurdu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kuru tabanca ile oynayan 16 yaşındaki genç tabancanın birden bire ateş alması sonucu kendini vurdu. 

Tabancadan sıçrayan barut nedeniyle yaralanan B.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çok geçmeden Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

16 yaşındaki genç kuru sıkı tabancayla oynarken kendini vurdu!

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 16 yaşındaki B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

 

 

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