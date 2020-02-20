16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 ölü (2)
İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanan Alp Can Gülçiçek (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanan Alp Can Gülçiçek (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gülçiçek'in ölüm haberini alan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.
Alp Can Gülçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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Kaynak: DHA
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