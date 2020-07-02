16 yaşındaki kız çocuğunun 18 yıl önce kaybolduğu çiftlikten kemikler çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki Döndü Karaçoban'ın 2002 yılında kaybolduğu çiftlikte yapılan kazıdan kemikler çıktı. Kemiklerin kime ait olduğunun tespiti için kriminal laboratuvarına gönderildi.

Ailesi tarafından kayıp kardeşlerinin bulunması için ilgili birimlerden yardım istenmesi üzerine emniyet harekete geçti. 2002 yılında ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde 16 yaşındayken Döndü Karaçoban isimli kız çocuğunun kaybolması olayı ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şahıs bugüne kadar bulunamadı. Yeşiltepe Mahallesi'ne yakın çiftlik evinde 3 ay önce polis çalışma başlattı.

Kayıp Döndü Karaçoban hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek kayıp şahsın bulunabilmesi için kaybolduğu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde ve çevresinde iş makinesi ile yapılan kazıda 6 parça kemik bulundu. Kızın kaybolduğu çiftlik evinde bulunan kemiklerin kime ait olduğu tespit edilebilmesi kemikler kriminal laboratuvara gönderildi.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, 18 yıl önce kaybolan yerde kemik bulunduğunu söyledi. Muhtar Söyleme, "Polis 3 aydır burada arama yapıyor. Bazı bulgular denk geldi. Bugün kazı çalışması yaptılar. Kemikler kriminal gönderildi. Şuan bulunduğumuz yer Döndü Karaçoban yaşadığı yer. Bir gün akşam üstü kayıplara karışmış. O günden bugüne hiçbir izine rastlanmamıştır. Ailesi bizden yardım istedi, sonuçta kaybolan bir insan evladı, hiçbir annenin yüreğinin yanmasını istemiyoruz. Elimizden geleni yaptık, emniyet güçlerimizle. Bundan sonraki süreç emniyet güçlerimize aittir. Buradan çıkan kemik iş makinesiyle çıktı, kovada çıktı, gördüğümüz odur. Yani bir omur iliğine benzer bir kemik gördük. Biz tam net olduğunu bilmediğimiz için ne kemiği olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

Kaynak: İHA