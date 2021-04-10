16 yaşındaki kurye, tırın altında kalarak can verdi! O anlar kameraya yansıdı

Kaza, çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Bursa merkez Demirtaş Mahallesi İsmetiye yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, pidecide motosikletli kurye olarak çalışan 16 yaşındaki Samet Bilir, 06 CHD 501 plakalı motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ancak aynı güzergâhta ilerleyen 47 yaşındaki A.Ç. kontrolündeki 16 TB 459 plakalı tır, motosikletli çocuğu altına aldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 16 yaşındaki yaralı kuryeciye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından 112 ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla alâkalı tahkikatın devam ettiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

(İHA)