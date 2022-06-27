16 yaşından küçüklere çay ve kahve satışı yasağı! O ülkede teklif edilen yasak, tartışma konusu oldu

Büyük Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler'de, sağlıklı beslenme stratejileri üretilmeye devam ediyor. Ülkenin günlük gazetesi Daily Mail’de yazan habere göre Galler, sağlıklı beslenme çalışmaları çerçevesinde, içeriğinde kafein olan içecekleri yasaklamayı düşünüyor. Bu içeceklerin sağlığı olumsuz etkilediği savunuluyor. Bu nedenle İşçi Partisi hükümeti tarafından, 16 yaşından küçük çocuklara çay ve kahve satışının yasaklanması için yasa teklifi verildi.

HENÜZ UYGULAMAYA GEÇMEDİ

Henüz istişare aşamasında olan teklif, uygulamaya geçmedi. Bir yıl sonra uygulamaya geçilmesi bekleniyor. İddialara göre istişare aşamasında olması, çay ve kahvenin 16 yaşından küçüklere yasaklanacağını açıkça ortaya koyuyor.

Teklifin detayına göre, içeriğinde 150 miligramdan fazla kafein bulunan tüm içecekler bu yasak kapsamına giriyor. Galler’deki Ruh Sağlığı Bakan Yardımcısı Lynne Neagle, bu yasak üzerine yapılan istişarelerde “ulusun daha sağlıklı olmasını nasıl destekleyeceği” konusuyla ilgili fikirler aradıklarını ifade etti.