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16 yaşından küçüklere çay ve kahve satışı yasağı! O ülkede teklif edilen yasak, tartışma konusu oldu

Galler'de sağlıklı beslenme stratejileri üzerine çalışan hükümet, 16 yaşından küçüklere kafeinli içeceklerin yasaklanması konusunda yasa teklifi verdi.

16 yaşından küçüklere çay ve kahve satışı yasağı! O ülkede teklif edilen yasak, tartışma konusu oldu

Büyük Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler'de, sağlıklı beslenme ile ilgili stratejiler üretilmeye devam ediyor. Ülkede günlük olarak yayınlanan Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Galler, kafein içeren ürünlerin sağlıkla ilgili kötü sonuçlar doğurduğu gerekçesiyle, kafein içeren ürünlerle ilgili bir yasağı gündeme getirdi. İşçi Partisi hükümeti tarafından sunulan teklife göre Galler'de, 16 yaşından küçük olanlara çay ve kahve satışı yasak olabilir.  

16 yaşından küçüklere çay ve kahve satışı yasağı! O ülkede teklif edilen yasak, tartışma konusu oldu

HENÜZ UYGULAMAYA GEÇMEDİ

Birleşik Krallık'ta 2018 yılında 16 yaşından küçük olanlara enerji içeceği satışının yasaklanması gündeme gelmiş, istişare aşamasında olan yasanın 1 yıl sonra uygulamaya koyulacağı duyurulmuştu. Fakat 2022 yılına gelinmesine rağmen halen bir uygulama gerçekleştirilmedi. İşçi Partisi'nin teklif ettiği yeni yasak ise 150 miligramdan fazla kafein içeren tüm içeceklerin 16 yaşından küçüklere satılmamasına yönelik.

Bu yasak da gündeme geldiğinden itibaren istişare aşamasında. Galler Ruh Sağlığı Bakan Yardımcısı  Lynne Neagle, yasakla ilgili yapılan tüm istişarelerin “ulusun daha sağlıklı olmasını nasıl destekleyeceği” ile ilgili fikir arayışıyla geçtiğini duyurdu. 16 yaşından küçüklere çay ve kahve satışı yasağı! O ülkede teklif edilen yasak, tartışma konusu oldu

16 yaşından küçüklere çay ve kahve satışı yasağı! O ülkede teklif edilen yasak, tartışma konusu oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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