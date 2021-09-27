16 yıllık hasret bitiyor! Mahsun Kırmızıgül sevenlerine müjdeyi duyurdu!

Sinema projeleriyle ön plana çıkan Mahsun Kırmızıgül, arkadaşlarıyla Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.

Uzun süredir müzik sektöründen uzak duran ve sinema projelerine imza atan sanatçı, yön değiştirdiğini açıkladı.

"SAHNEYE ÇIKIŞIM FARKLI OLACAK"

52 yaşındaki Kırmızıgül, 16 yıl sonra albüm çıkaracağını ve onun çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek albümde sevenleri için sürprizler olduğunu da belirtti. Sahnelere dönmek istediğini belirten Kırmızıgül, , "Albüme çalışıyorum ama önce onu bitereyim sahnelere dönmeyi istiyorum. 16 yıldır sonra albüm çıkaracağım. Sürprizler zaten var, sahneye çıkışım farklı olacak, özledim tabii ki orayı" dedi.