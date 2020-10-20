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  3. 160 litre sahte içkiyle yakalanan şahsın Savunması şaşırttı!

160 litre sahte içkiyle yakalanan şahsın Savunması şaşırttı!

BURSA'nın Gemlik'te bir depoya yapılan baskında 160 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan 200 litre etil ve metil alkol ele geçirildi. Yakalanan şahsın savunması şaşırttı ürettiği içkileri sadece akrabalarına verdiğini öne sürdü.

160 litre sahte içkiyle yakalanan şahsın Savunması şaşırttı!

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 160 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan 200 litre etil ve metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.O., ürettiği içkileri sadece akrabalarına verdiğini öne sürdü.

Sahte içkiden artan ölümler üzerine kentte polis ekipleri art arda operasyon yaparken Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphe üzerine bir eve ait depoyu takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen baskında, satışa hazır 160 litre sahte içki ile 200 litre etil ve metil alkol ele geçirildi. Sahte içki üreten İ.O. gözaltına alınarak, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli, sahte içkileri sadece tanıdıklarına verdiğini iddia etti.

İ.O.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.



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