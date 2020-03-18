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  3. 164 Türk vatandaşı Kocaeli'ye getirildi

164 Türk vatandaşı Kocaeli'ye getirildi

Avrupa ülkelerinden uçakla İstanbul Havalimanına gelen 164 Türk vatandaşı 14 gün karantinada tutulmak için Kocaeli'ye getirildi.

164 Türk vatandaşı Kocaeli'ye getirildi

Koronavirüs(Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinden getirilen vatandaşlarımız 14 gün karantina altında tutulması için Kocaeli'deki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, polis eşliğinde 4 otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı İzmit ilçesindeki Canfeda Hatun Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAKLAR

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak. 

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kentteki 4 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı, odalar dezenfekte edildi.

164 Türk vatandaşı Kocaeli'ye getirildi164 Türk vatandaşı Kocaeli'ye getirildi




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