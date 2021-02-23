16'sında anne olan Fatma Bebek'in dram dolu hayatı

15 yaşında yaptığı evlilikte gördüğü şiddete dayanamayan Fatma Bebek, Adana'da yaşadığı apartmanın 3. katından atlayarak yaşadıklarına son vermek istedi. Olay sonrasında önce Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bebek'in kolu, beli ve iki ayağının birden kırıldığı açıklandı. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutmayan acılı anne, "Çocuklarımı da dövdü ben de dayanamayıp ölmek istedim." dedi.

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Bebek, eşi tarafından uygulanan şiddeti daha fazla kaldıramadı. 3. kattaki evinden atlayarak intihar etmeye çalıştı. Sevk edildiği hastanede ameliyat edilerek tedavi edildi. Bebek'e şiddet uygulayan Şahin Bebek ise tutuklanarak Adliye'ye sevk edildi.

Yaşadıklarını anlatan anne, "15 yaşında beni kaçırdı 16 yaşında anne oldum, beni kemerle, süpürgeyle her gün dövdü. Son olayda ise boğazımı sıkıp beni öldürecekti, kolumu ve bacağımı da ısırdı, çocuklarımı da dövdü ben de dayanamayıp ölmek istedim." ifadelerine yer verdi.

Kendisinden 11 yaş büyük olan kocasının kendini kaçırdığını belirten genç kadın, o zamanlar küçük olduğunu ve buna kandığını ifade etti. Erken yaşta kurduğu evliliği boyunca gün yüzü görmediğini söyleyen Fatma Bebek, "Beni 5 yıldır odunla, kemerle, süpürgenin sapıyla dövdü." dedi. Eşinin sadece kendisine değil çocuklarına da şiddet uygulandığını söyledi. Yaşadıklarını herkesten saklayarak evliliğini sürdürmeye çalıştığını ve artık şiddetten bıktığını ifade etti.

Evlilikleri boyunca sürekli olarak şiddete maruz kalan genç kadın, boğazının sıkıldığını ve bu nedenle öldüğünü sandığını ifadelerinde açıkladı. Son yaşadığı şiddet olayında ise eşinin mutfaktan bıçak almaya gittiğini ve 'kapıyı açın onu öldüreceğim' şeklinde bağırdığını söyledi. Bebek, olay sırasında yaşananları tüm detayları ile anlattı.

" Eltim, elindeki bıçağı bırak kapıyı öyle açarım dedi o da bıraktı. Sakinleşmiş numarası yaptı, eltim kapıyı açınca eşim üzerime doğru atlayıp beni dövmeye başladı ve bacağımı ısırıp etimi kopardı. Ben imdat diye çığlık atıyordum ama o hala darp etmeye devam ediyordu. Bu olayları defalarca yaşadım, beni kemerle, odunla ve süpürge sapıyla da dövdü, zaten onun yüzünden bu haldeyim. Darp edilirken kaynanam geldi onu üzerimden alıp dışarıya çıkardı."

Polisin olaya müdahalesi sırasında şikayetçi olmak istediğini belirten Bebek, kaynanasının onu 'şikayetçi olursan sana bir şey yapar' şeklinde uyardığını söyledi. Fatma Bebek, olay sırasında şikayetçi olmayacağını söylese dahi tüm yaşadıklarının daha fazla tekrarlanmaması için kocasından şikayetçi oldu. Eşinden boşanmak istediğini belirten genç kadın, çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.