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  3. 16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

09:25
Wellington Phoenix - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
Bilyoner TV

11:55
WS Wanderers - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:00
İsmail Kartal
Basın Toplantısı
FB TV, A Spor, Bein Sports, Tivibu Spor

14:30
Keçiörengücü - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

17:00
İstanbulspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

17:00
Panetolikos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Atromitos - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30
Smyrnis - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Menemenspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

20:00
Denizlispor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Max 2

20:30
Alessandria - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Benevento - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Crotone - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Frosinone - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:45
Genk - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00
Atletico Madrid - Levante
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00
Brezilya - Hollanda
Tournoi de France
Bein Sports 3

22:45
Peterborough - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Inter - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sports, EXXEN

23:00
Salzburg - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sports, EXXEN

23:10
Fransa - Finlandiya
Tournoi de France
Bein Sports 3

Ramazan Sarı
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