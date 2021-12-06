16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

09:25

Wellington Phoenix - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

Bilyoner TV

11:55

WS Wanderers - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:00

İsmail Kartal

Basın Toplantısı

FB TV, A Spor, Bein Sports, Tivibu Spor

14:30

Keçiörengücü - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

17:00

İstanbulspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

17:00

Panetolikos - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Atromitos - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Smyrnis - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Menemenspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

20:00

Denizlispor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Max 2

20:30

Alessandria - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Benevento - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Crotone - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Frosinone - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:45

Genk - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00

Atletico Madrid - Levante

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00

Brezilya - Hollanda

Tournoi de France

Bein Sports 3

22:45

Peterborough - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Inter - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sports, EXXEN

23:00

Salzburg - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sports, EXXEN

23:10

Fransa - Finlandiya

Tournoi de France

Bein Sports 3