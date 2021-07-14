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17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da 'Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?' şeklindeki soru sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları yapılmaktadır. Peki 17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? İşte detaylar.

17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?

ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz hafta sonu DGS ve Kaymakamlık sınavları uygulanmıştı. Peki bu hafta sonu sınav var mı? Hangi sınavlar var? İşte merak edilen soruların yanıtları...

17-18 TEMMUZ 2021 HANGİ SINAV VAR?

17- 18 Temmuz tarihlerinde herhangi bir sınav bulunmamaktadır. ÖSYM'nin sınav takvimine göre en yakın sınav KPSS... KPSS oturumları Ağustos'un 1'i itibariyle uygulanacak.

İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi;

*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 01.08.2021 10:15

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*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN: 07.08.2021 10:15

*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN: 08.08.2021 10:15

*KPSS 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 15.08.2021 10:15

*e-YDS (e-YDS 2021/11 İngilizce): 21.08.2021

*2021-YÖKDİL/2: 29.08.2021 10:15

*2021-TUS 2. Dönem: 05.09.2021

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17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?

*2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem: 05.09.2021

*2021-ALES/2: 19.09.2021

*e-YDS (e-YDS 2021/12 İngilizce): 25.09.2021

*2021-EUS: 26.09.2021

*2021-STS Eczacılık: 26.09.2021

*2021-DUS: 03.10.2021

17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?

*STS Diş 2021-STS Diş Hekimliği: 03.10.2021

*2021-YDS/2: 10.10.2021

*e-YDS (e-YDS 2021/13 İngilizce): 13.11.2021

*2021-ALES/3: 21.11.2021

*e-YDS (e-YDS 2021/14 İngilizce): 11.12.2021

*2021-İSG/2: 12.12.2021

*2021-YDUS: 19.12.2021

17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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