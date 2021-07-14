ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz hafta sonu DGS ve Kaymakamlık sınavları uygulanmıştı. Peki bu hafta sonu sınav var mı? Hangi sınavlar var? İşte merak edilen soruların yanıtları...

17-18 TEMMUZ 2021 HANGİ SINAV VAR?

17- 18 Temmuz tarihlerinde herhangi bir sınav bulunmamaktadır. ÖSYM'nin sınav takvimine göre en yakın sınav KPSS... KPSS oturumları Ağustos'un 1'i itibariyle uygulanacak.

İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi;

*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 01.08.2021 10:15

KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır 2021? KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor?

*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN: 07.08.2021 10:15

*KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN: 08.08.2021 10:15

*KPSS 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 15.08.2021 10:15

*e-YDS (e-YDS 2021/11 İngilizce): 21.08.2021

*2021-YÖKDİL/2: 29.08.2021 10:15

*2021-TUS 2. Dönem: 05.09.2021

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*2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem: 05.09.2021

*2021-ALES/2: 19.09.2021

*e-YDS (e-YDS 2021/12 İngilizce): 25.09.2021

*2021-EUS: 26.09.2021

*2021-STS Eczacılık: 26.09.2021

*2021-DUS: 03.10.2021

*STS Diş 2021-STS Diş Hekimliği: 03.10.2021

*2021-YDS/2: 10.10.2021

*e-YDS (e-YDS 2021/13 İngilizce): 13.11.2021

*2021-ALES/3: 21.11.2021

*e-YDS (e-YDS 2021/14 İngilizce): 11.12.2021

*2021-İSG/2: 12.12.2021

*2021-YDUS: 19.12.2021