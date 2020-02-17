Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 17 - 23 Şubat 2020 haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 17 - 23 Şubat 2020 burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 17 - 23 ŞUBAT 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu haftanın sezgileri, hisleri ve duyguları ayağa kaldıran yoğun su enerjisi doğrusu pek size göre değil. Kor bir ateş topu olduğunuz için bol miktarda su ateşinizi bir anda söndürebilir. Bu yüzden kendinizi sudan çıkmış balık gibi hissedip, şaşkına dönebilirsiniz.

Tsunami dalgalarına karşı koyabilmek için, yorgun zihninizi dinlendirmeli, ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermelisiniz. Topuk dikeni, ayak ağrıları gibi rahatsızlıklar canınızı sıkabilir. Refleksoloji, masaj ve yogadan yardım almak iyi gelecektir. Psişik rüyalarınızın size yolladığı mesaja odaklanın.

Mutlaka geleceğe ait bir ipucu yakalayabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle, hafta ortasında iş hayatınızda hayalini kurduğunuz bir hedefin gerçekleştiğini görmek sizi mutlu eder. Bu durumun kalıcı olması için gerekli tedbirleri almalı, vakit kaybetmeden konuya resmilik kazandırmalısınız. Ama unutmayın ki geri giden Merkür bazı aksiliklerle karşılaşmanıza neden olabilir. Haftaya görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bir hafta boyunca neşeli haberlerle dolup taşabilirsiniz. Bugün bu şanslı sürprizlerden en iyi şekilde yararlanmak sizin hakkınız olabilir. Belki seyahatlerinizden birindesiniz – ve yolculuk son derece keyifli geçebilir. Yeni insanlarla karşılaşabilir; yeni arkadaşlıklar ve ilişkiler kurmanız oldukça muhtemeldir.

İş yerinde durumlar stabil bir hal alabilir. Giderler artar, ancak gelir buna oldukça uyumludur. Bir devlet işi veya halihazırda bulunduğunu sektör veya ilgili sektörlerde olanlar, kozmos dengeyi kendi lehine bulabilirler.

Fiziksel ve sağlık açısından mükemmel durumda olabilirsiniz, ancak yaralanmaya neden olabilecek dikkatsizlikte olmamaya özen gösterin. Sevgi konularında her şey pembe görünebilir. Yine de evli olanlar kendilerine çekidüzen verebilirler. Babanızla veya kıdemli bir erkekle konuşurken sözlerinize dikkat etmenizi öneririz. Haftaya görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu dönemde toplantı, sunum gibi aktiviteleri 10 Mart sonrasında yapmanızda fayda var. Bu süreçte hisse paylaşımları gündeme gelebilir. Eklem ve kas ağrısı nedeniyle doktora başvurabilirsiniz. Merkür gerilemesi İkizler burçlarını, son başarılarını düşünmeye itebilir. Yönlerini yeni hedeflere çevirmeden önce geçmişte yaşadıkları ve ders aldıkları konuları tekrar masaya yatırmak isteyebilirler. Bunun, ilerlelemeleri için önemli olduğunu hissedebilirler.

İletişim ve teknolojideki kaos bazı işlerinin aksamasına neden olabilir. Süreç boyunca tedbirli davranmalılar. Diğer yandan bazı İkizler burçları bu dönemde çok daha kolay hayır diyebildiklerini fark edebilirler. Bu dönemde kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Psikolojik anlamda da zorlayabilirsiniz. Özellikle panik atak, anksiyete gibi durumlarınız varsa dikkat! Gereksiz ve lüks harcamalarınıza da özen göstermeniz gerekiyor. Evinizde kendinizi daha özgür hissettirecek girişimlerde bulunabilirsiniz.

Merkür Balık retrosu döneminde, kariyerimiz ve sosyal statümüzle ilgili konular gündemimize oturacak. Retronun yaratacağı kafa karışıklığı işlerimize de yansıyabilir. Unutkanlık ve dalgınlık hata yapmamıza sebep olabilir. Yöneticilerimizle, üstlerimizle, otorite figürleriyle tartışmaktan özellikle kaçınmalıyız. İş değiştirmek için uygun bir dönemde değiliz. Eğer çalışmıyorsak, hedeflerimizi sorguladığımız karamsar bir ruh hali içinde olabiliriz. Gerginliğimiz ebeveynlerimiz ile olan ilişkilerimize de yansıyabilir. Haftaya görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sizin için uzlaşmanın önem taşıdığı bir süreç yaklaşıyor. Size uzatılan barış elini geri çevirmeyin. Ufak tefek cilveleşmeleri olumsuz yönde çok fazla ciddiye almanız, duygusal ilişkiler açısından gereksiz üzüntülere sebep olabilir. Hassas bir dönem içerisinde bulunduğunuz bu dönemde esprili bakış açınızı korumaya gayret edin. Unutmayın hayat gülünce güzel…Biraz kafanızı kaldırın her şey para kazanmak değil. Sadece kazanmaya odaklandığınız bu dönem hem sizleri huzursuz ediyor hem de maddi anlamda daha iyiye gitmenizi değil orta dönemde fayda görebileceğiniz bazı fırsatların önünü kapatıyor.

Aileniz konusunda fırtınalı bir dönem yakın bugün göz ardı ettiğiniz olay çok yakın bir zamanda karşınıza büyük bir sorun olarak dönebilir. Sorunu büyümeden çözüme kavuşturmalısınız. Daha önce yaşadığınız kronik yada alerjik bir durumla karşılaşabilirsiniz bağışıklık sisteminizin düşük olduğu bir periyot içindesiniz.

Sizin için mutluluk ışıkları tüm çevrenizi sarmış durumda. Gözlerinizi açmanız biraz daha dikkatli bakmanız gerekiyor. Bereket konusunda ve gönül ilişkileri konusunda anahtar sizsiniz kapıların hiç biri kilitli değil, sadece sizin bir hareket yapmanızı, o nahtarı sokup kapıyı açmanızı bekliyor. Özellikle üst giyiminizde tercih etmeniz gereken lacivert sizi çok farklı kılacak bu hafta birkaç kere lacivert giymeye gayret edin. Haftaya görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftanıza maddi konularınızı halletmeye çalışarak başlayabilirsiniz sevgili Aslanlar. Kazanımlarınız ve birikileriniz bu haftabaşı önemli olacak. Güzel anlaşmalar ve pratik çözümler üretmek kendinizi güvende hissetmenize neden olabilir. Buna ihtiyacınız var. Bu hafta genel olarak parasal konular, iletişimsel işler, akraba, kuzen, kardeş konuları ve aile hayatınıza daha fazla önem vereceksiniz.

Önemli gezegen etkilerine baktığımızda Çarşamba günü, seyahatteyseniz, oldukça şanslı, sıradışı ve farklı bir gün sizleri bekliyor. Diğer alanlarda da bu etkiyi üzerinizde hissedebilirsiniz. Hayata iyimser ve biraz da keyifli baktığınız için kendinizle olan bağlantılarınızda güçlenecek. Sıkıntı yaşadığınız olaylara farklı bir gözle bakabilirsiniz.

Cumartesi günü en zorlayıcı günlerden birtanesi. İş veya sağlık alanlarınızda beklenmedik gelişmelerle güne uyanabilirsiniz. Aile hayatınızın sorumlulukları size ağır gelebilir, ekstra bir yükün altına girmek istemeyeceksiniz. Biraz da olaylar sizin elinizde olmayacak. Parasal yardımlar altında olacaksınız ama aile hayatınızda aynı şeyi söylemek zor olacak.

Pazar günü güneşin başak burcuna geçmesiyle birlikte kimliğinizi daha çok parasal konular üzerine yoğunlaştıracaksınız. Bu geçen bir ay çalıştınız, hazırlandınız ve bir takım atılımlarda bulundunuz, şimdi bu alanlarda nelerin karşılığını alacağınızı keşfetmenin vakti geldi. Güzel parasal kazançlar ve maddi olanaklar 1 ay boyunca ilgi alanınız olacak. Haftaya görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, fikirleriniz çok güzel işliyor. Aklınız ve mantığınız uyumlu, yapmak istediklerinizi karşı tarafa çok güzel anlatabilme özelliğine sahipsiniz. Zaten anlamak istemeyenlere karşı da baskıcı ve zorla kabul ettiren bir enerjidesiniz.

Öyle ya da böyle bu hafta herkes sizin dediklerinize kulak asacak. Güçlü bir değişim ve dönüşüm arzusundasınız. Kendinizle ilgili, yapmak istediklerinizle ilgili yol almaya başlıyorsunuz bugünden itibaren. Sağlıkla ilgili yapmanız gereken bir şeyler varsa bunu yapıp yolunuza öyle devam edeceksiniz. Ayrıca yanınızda çalışan kişilerden bazılarına yol vermek, işlerinizi kurcalayan tam anlamıyla sözünde durmayan kişiler varsa hayatınızdan çıkarmak için de kolları sıvayacaksınız.

Haftanın sonlarında Ay Balık burcunda seyredecek. İkili ilişkileriniz ön plana çıkıyor fakat bu sefer söz hakkı sizde, siz ne derseniz karşı taraf bunu onaylamak durumunda kalacak. Kalmıyorsa ona da yol göründü demektir. Haftaya görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir.

Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, özgeçmişinizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajikomik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Beklenmedik, aniden ortaya çıkan sürpriz bir ödeme, borç, finansal bir krize işaret edebilir. Veya para konuları yüzünden birileri ile sağlam bir tartışma içine girmeniz gerekebilir.

Bankacınız ya da muhasebecinizin yaptığı bir hatadan dolayı faturası size ağır bir şekilde çıkabilir de. Kısacası maddi olarak kontroller sizde pek olmayabilir bu dönemde. Enerjinizi krediler, borçlar, ev, aile, yaşamınızı düzene sokma ile ilgili konulara kanalize edebilirsiniz. Ev almak, satmak, toprak, arsa gibi işlerle ilgilenmek, olası sorunları çözmek için uygun bir hafta. Hafta boyunca belki de dostlarınızın, arkadaşlarınızın yönlendirmesi ile parasal bir konuda korkusuzca risk alabileceksiniz. Sizi saran korkularınız, endişeleriniz her ne varsa onların üstesinden de rahatlıkla gelebileceksiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizi ve arkadaşlarınızı bu aralar biraz fazla kıskanıyorsunuz buda sizi huzursuz ediyor. Kimseyi gereksiz yere kıskanmayın ve bu huyunuzdan artık biraz vazgeçmenin zamanı geldiğini kendinize anlatın . Arkadaşlarınızın başarısıyla mutlu olmayı öğrendiğiniz zaman işte o zaman hayat sizin için bam başka olacak. Bu duyguyu içinizden atmanın tek yolu, sizin onlardan daha fazla başarıya koşmanız ve onlardan daha başarılı olmanızdır, belki o zaman onların başarılarını gözünüzde büyütmezsiniz.

Aşk hayatında da gereksiz kıskançlıklarınız yüzünden huzurunuz kaçıyor, aslında kendi yaptıklarınızı hayatınızdaki insan da yapacak korkusu buna neden oluyor. İnsanlardan sadık olmalarını ve size bağlı olmalarını istiyorsanız öncelikle bunu sizin yapmanız gerek.

İş hayatınız yeni yıl 2020 ile birlikte ticarete açık gözüküyor. Yatırımlarınızı ticaret üzerine yapmanız size ileride ciddi kazançlar sağlayabilir. Şayet bir firmada çalışan iseniz ikili ilişkilerinizi biraz daha gözden geçirmeli ve konum atlamak için size verilen görevleri eksiksiz tamamlamanız gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yay burcu olanlar ve yükselen burcu yay olanlar uzun zamandır hayatınızda değiştirmek istediğiniz konuların üzerine düşünüyorsunuz. Nedense bir türlü cesaretinizi toparlayıp bir adım atamamışsınız. Ama bu durum bu hafta değişiklik gösterebilir.

Çevrenizde sizi destekleyen insanlar bunların farkına bir kez daha varacaksınız ve kendiniz karşı olan güveniniz yerine gelecek. Aşk hayatınızda yolunda gitmeyen durumlar söz konusu. Olabildiğince bu sorunlara kafa yormak istemiyorsunuz.

Kaçtığınız müddetçe sorunlarınız daha büyük bir şekilde karşınıza çıkacak. Haftaya görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya aşk, keyif ve eğlenceli konularla başlayabilir, işlerinizde yaratıcı alanlara kanalize olabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu haftabaşı, yakın çevrenizdeki yanıltıcı durumlar iş ilişkilerinizde bazı aldanmalara neden olabilir. Şartlar konusunda bu haftabaşı gözünüzü dört açın. İş ilişkilerinizde bazı hayalkırıklıkları oluşabilir. Salı günü iş alanlarınızda kuracağınız ilişkiler, güzel etkileşimler sayesinde şanslarınızı arttıracaksınız. Bir yandan da özel hayatınızda dikkatli adımlar atmanız gerekecek. Sevdiğiniz insanın vereceği tepkiler veya sizin ona vereceğiniz tepkiler, ilişkinizde bir takım gerilmelere sebep olabilir. Enerjinizi birbirinize karşı iyi kontrol etmelisiniz.

Çarşamba günü parasal işlerinizde önemli destekler bulacaksınız. Ortaklaşa para konularında önemli işlerinizi devreye sokabilirsiniz. Ayrıca psikoloji, ruhsal konular ve bu alanlarda kendi davranışlarınızı kontrol edebilir ve başkalarının sorumluluklarını üstlenebilirsiniz. Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve ortaklaşa giderler ve gelirler alanınızı hareketlendirecek. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Bu dönemde banka, ödeme, kredi, faiz, vergi, prim, sigorta ve ortaklaşa giderleriniz alanında enerjinizi harcayacaksınız. 8.ev bilinmeyen, gizli ve ölümle ilgili bir ev olduğundan, tehlikeli her tür aktivite, oluşumlardan uzak durmalı ve çok acil değilse ameliyat olmaktan kaçınmalısınız. Bilinmeyen, ruhani konular bu dönem içerisinde dikkatinizi daha fazla çekecek. Ayrıca cinselliğe ve karşı tarafa düşkünlüğünüz bu dönem içerisinde artabilir.

Cuma günü özel hayatınızda sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay olmayabilir onun yaşadığı deneyimler size de olumsuz yansıyabilir. Aile hayatınızdaki değişimlere vereceği tepkilerin yüksek olması sizin de sinirlerinizi gerebilir. Ona ne yapacağınıı söylemeden, anlayışlı yaklaşımlar sergilemeli, ortaklaşa işlerinizde de bu tutumu göstermelisiniz. Cumartesi gününden sonra ortak para alanlarınızda kimliğinizi ortaya koyacaksınız. Banka işleri, kredi, faiz, vergi konuları, ortak para konuşmaları ve görüşmeleri üzerine eğilebilirsiniz. Değişim ve dönüşümlere açık bir döneme giriyorsunuz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir ve çevrenizdeki değişimlerin farkında olabilirsiniz.

Pazar günü aslan burcunda oluşan yeniay, ortaklaşa gelir ve giderler alanınızda oluşacak. Sevdiğiniz insanın maddi durumuyla ilgili yeni karar ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Ya da ortağınız varsa bu dönem para ile ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Vergi, kredi, faiz, sigorta, prim, nafaka gibi konular ön plana çıkabilir. Hayatınızda ve kendi üzerinizde dönüştürücü ve değiştirici bir dönem içinde olduğunuzu bilin. Sıradan ve herkesin takip ettiği olaylar sizin ilginizi çekmeyebilir. Hayatınızı paylaştığınız insanla, maddi konularda yeniden düzenlemelerde bulunabilir, bütçenizi ortak değerlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız iş hayatınızdaki bazı ilişkilerinizde sıkıntılar da karşınıza gelebilir. Sağlığınıza da dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu haftanın gündemi: Değerlendirmek bu süreçte en mantıklı olanı. Haftanın en hareketli günü Pazartesi. Aslında bu hareketlilik görecede çünkü zaman akmayacak bir nevi. Merkür, su burcunda geri gidecek. 17 Şubat’ta hayatının her alanında yeni gelişmelerin olması kendini biraz da olsa yorgun hissetmene neden olabilir. Para konuları, finansal meseleler, ödemeler, ek para kazanma alanların devreye girebilir. Borçlarını düzenleme, alacaklarını da elde etme dönemini temsil edecek.

Çalışma hayatını yeniden düzene sokmana yardımcı olacak etkiler var. 19 Şubat’ta Güneş yörüngenden çıkıyor. Bir ay boyunca iş, çalışma hayatı, sorumlu olduğun evdeki alanlar, bütçe yönetimini temel alacaksın. Yeni iş, yeni proje yeni bir para akışı anlamına gelebilir. Hobiler; teknoloji odaklı tasarım konularına merak sarabilirsin. Bu konuda kendine sermaye ayırabilirsin.

Eğer yönetim bazlı bir iş yapıyorsan, sunumların ile dikkat çekebilirsin. Yeni işe başlamış bir Kova burcuysan, rakiplerine göre daha çok para kazanma olasılığın var. Hafta sonu; sana karşı geçmişte hataları olan insanları affetmen mümkün. Haftaya görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 17 - 23 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Evet devir sizin devriniz zira içimizi ısıtan ömür gücü Güneş sizin burcunuza yerleşiyor. Bu hafta hayallerinizin peşinde koşarken gerçekleri asla unutmamalısınız. Çünkü burcunuzda gerileyen Merkür başınızın içinde farklı his ve tasavvurların dans etmesine neden olabilir. Bu durum amaçlarınızla ilgili belirsizlikler ve karışıklıklar yaşamanıza neden olacaktır.

Geçmişte kalan bağlantılar tekrar başınızı kurcalayabilir. Merkür’ün oyununa gelmemeli, hafta ortasında burcunuza geçecek olan Güneş’in gücünden destek almalısınız. Çünkü başkan gezegeniniz Jüpiter’in ülküleri yöneten Neptün ile kuracağı olumlu etkileşim ve Oğlak’taki aksiyon gücü Mars sayesinde, somut gerçeklerle hayaller arasındaki keskin çizgiyi çabuk fark edebilirsiniz. Klasik pahaların hayatınıza taşıdığı gücün farkında olmalı, genetik kodlamanızın sağlamlığına güvenmelisiniz.

Yüzmek, sauna, masaj üzere hafta sonu aktiviteleri kuvvetinizi canlandırmak için size kılavuzluk eder. Bu hafta bir inziva kampına katılabilir ya da iç sesinizin gücünü yalnız kalarak yine keşfedebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Nuray Sayarı 17 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.