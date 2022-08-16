Bir deprem ülkesi olan Türkiye, bu gerçeği en acı şekilde 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem büyük bir hasara neden oldu, şiddetli deprem Ankara ve İzmir'den de hissedildi. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 23 bin 781 kişi yaralandı, 505 kişi ise sakat kaldı. Ayrıca 285 bin 11 ev, 42 bin 902 işyeri depremde hasar aldı.

Ayrıca resmi olmayan bilgilere göre depremde 50 bin kişinin öldüğü, ağır ve hafif olmak üzere toplamda 100 bine yakın kişinin yaralandığı belirtiliyor. 16 milyon kişinin etkilendiği depremin bıraktığı acılar, ilk günü gibi tazeliğini koruyor. Bu kapsamda depremin 23.yıl dönümünde vatandaşlar sosyal medya hesabından paylaşım yaparak acıları paylaşmak istiyor. Bu kapsamda 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi anma mesajları, sözler 2022 | 17 Ağustos 1999 depremi ile resimli sözler haberimizde...

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ ANMA MESAJLARI, SÖZLER 2022

-45 saniye kısa bir süre sanırdık, 99 depreminde 45 saniye ölüm korkusu yaşayana kadar...

-Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı.

-17 Ağustos Depremi’nin 23. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

-17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!

-Meğer ne uzun süreymiş 45 saniye... Bir ömür, bir ölüm sığdırılabilirmiş meğer...

-17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz..

-Gerisinde yalnızca büyük bir yıkım ve çokça acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağız. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

-Bu gece saat 03:02’de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…

-17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

-23 koca yıl geçmiş üstünden… Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

-03:02! Sesimi duyan var mı?

-17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANMA RESİMLİ MESAJLARI VE GÖRSELLERİ

17 Ağustos Marmara Depremi mesajları, sözleri |1999 depremi mesajları,sözleri