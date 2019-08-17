17 ağustos tarihinin gelmesiyle internette bu acı gün araştırılmaya başlandı. Peki 17 ağustos depreminde ne oldu? Nasıl oldu? Saat kaçta oldu? Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Bu soruları video ve fotoğraflarla destekleyip haberimizde yer verdik. Tüm detaylar haberimizde...

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve “Asrın felaketi” olarak tanımlanan Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.17 Ağustos 1999 sabahı saat 03:02'de gerçekleşen, merkez üssü Kocaeli'nin üssü Gölcük olan Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olarak tüm ülkeyi yasa boğdu.

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Resmi rakamlara göre 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 7.4 şiddetinde gerçekleşti. Büyüklük, etkilediği alan ve sebep olduğu maddi kayıplar açısndan son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde gerçekleşen deprem, çok geniş coğrafya'yı etkileyerek, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur. Depremin ardından yapılan analizler sonucunda resmi raporlara göre 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralı, 505 sakat ve 285 bin 211 konutun da hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ NASIL OLDU?

16 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. Türkiye tarihini derinden etkileyen "Marmara Depremi"nde hayatını kaybedenler için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.

İŞTE MARMARA DEPREMİNDEN O GÖRÜNTÜLER