17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23'üncü yılı vesilesiyle gerçekleşen anma programında hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi, anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Anma programına, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşları da katılım gösterdi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı

O ANLAR YENİDEN YAŞANDI

Program devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okunurken, deprem sonrasında çekilen görüntülerden oluşan kesitler ve AFAD'ın bilgilendirme filmleri izletildi, o anlar gözlerde yeniden canlandı. Anma programı saatler 03.02'yi gösterdiğinde ise Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'in depremde hayatlarını kaybedenler için dua ettirmesiyle son buldu.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı

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