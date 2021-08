Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 17 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

17 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Ağustos 2021 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

19:00

Cusco - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Fredericia - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Hvidovre IF - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

Cesar Vallejo - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

B.Dortmund - Bayern Münih

Almanya Süper Kupa

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



21:45

Millwall - Fulham

İngiltere Championship

Bilyoner TV



21:45

Millwall - Fulham

İngiltere Championship

Bein Sports 4



22:00

Monaco - Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Exxen, CBC Sport, Bilyoner TV



22:00

Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Exxen, Bilyoner TV



22:00

Salzburg - Brondby IF

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Exxen, Bilyoner TV



22:00

Always Ready - Tomayapo

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Kızılyıldız - CFR Cluj

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



23:30

Melgar - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV