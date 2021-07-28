17 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Ağustos 2021 Salı gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 17 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 17 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
17 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Ağustos 2021 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
19:00
Cusco - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Fredericia - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hvidovre IF - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Cesar Vallejo - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
B.Dortmund - Bayern Münih
Almanya Süper Kupa
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:45
Millwall - Fulham
İngiltere Championship
Bilyoner TV
21:45
Millwall - Fulham
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:00
Monaco - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Exxen, CBC Sport, Bilyoner TV
22:00
Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Exxen, Bilyoner TV
22:00
Salzburg - Brondby IF
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Exxen, Bilyoner TV
22:00
Always Ready - Tomayapo
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Kızılyıldız - CFR Cluj
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
23:30
Melgar - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV