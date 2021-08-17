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17 Ağustos 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Yeni Gelin dizisi eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal hemen ardından Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu Bu sabah programını ekranlara veriyor. akşam ise izleyiciyi kahkahaya boğacak program Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle ekrana geliyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı Show TV yayın akışı...

17 Ağustos 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de

Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Güne Yeni Gelin dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekranlara veriyor.15.00'da Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme ekranlarda oluyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de yayınlanıyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı Show TV yayın akışı...

17 AĞUSTOS 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

08.30 Bu Sabah

11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Şahsiyet

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