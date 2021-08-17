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17 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizileri ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Ada Masalı dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı..

17 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 07:00'da Medcezir ekranlarda olurken 13.45'de Ada Masalı dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı...

17 AĞUSTOS 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:45 Ada Masalı (Tekrar)

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

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