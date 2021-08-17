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17 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Hıçkırık" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.45'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 10.40'da Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12.20'de Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise yabancı sinema "Hıçkırık" yayınlanıyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

17 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Hıçkırık" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:00 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:35'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Düğün Dernek filmi TRT 1 ekranlarında oluyor.

17 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık" (Altyazılı)

22:35 Seneye Bu Zamanlar 

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