17 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Hıçkırık" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:00 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:35'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Düğün Dernek filmi TRT 1 ekranlarında oluyor.

17 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık" (Altyazılı)

22:35 Seneye Bu Zamanlar