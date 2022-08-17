17 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

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17 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Zor Ölüm
22:45 Şantaj

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aile Hükümeti
22:30 Senden Daha Güzel

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurva
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:00 Kardeşlerim
18:40 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Şark Bülbülü
23:45 Tokatçı

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Yedi Numara
08:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Bir Aş Hikayesi
12:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
15:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta (Altyazılı)
23:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

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