Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Zor Ölüm
22:45 Şantaj
17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Masterchef Türkiye
- 14:30 Canım Annem
- 15:45 Doya Doya Moda
- 20:00 Masterchef Türkiye
17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aile Hükümeti
22:30 Senden Daha Güzel
17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurva
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:00 Kardeşlerim
18:40 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Şark Bülbülü
23:45 Tokatçı
17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Yedi Numara
08:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Bir Aş Hikayesi
12:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
15:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta (Altyazılı)
23:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)