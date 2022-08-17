Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Zor Ölüm

22:45 Şantaj

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Yaprak Dökümü

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aile Hükümeti

22:30 Senden Daha Güzel

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurva

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

16:00 Kardeşlerim

18:40 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Şark Bülbülü

23:45 Tokatçı

17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Yedi Numara

08:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Bir Aş Hikayesi

12:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta (Altyazılı)

23:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)