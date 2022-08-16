​​​​​​​17 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?​​​​​​​

17 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda okul ve kırtasiye ürünlerinin yanı sıra birçok teknolojik alet, gıda ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri yer aldı. Peki, Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 17 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu.
17 AĞUSTOS 2022 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Okul Seti 24.99 TL
4'lü Kırmızı Kalem 18.99 TL
12'li Keçeli Kalem 49.99 TL
20'li Keçeli Kalem 69.99 TL
12'li Kuru Boya Kalemi Seti 49.99 TL
6'lı Karışık Desenli Kurşun Kalem 24.99 TL
12'li Pastel Boya 39.99 TL
15'li Silinebilir Mum Boya 79.99 TL
Resim Defteri 29.99 TL
2'li Metalik Fosforlu Kalem 39.99 TL
0.7 Econ Mekanik Kurşun Kalem 19.99 TL
3'lü Sınav Silgisi 14.99 TL
Kalemtıraş/Silgi Seti 19.99 TL
5'li Tükenmez Kalem 27.99 TL
24 Renk Lector Kuru Boya 29.99 TL
12'li Lector Keçeli Kalem 19.99 TL
12'li Lector Sulu Boya 14.99 TL
Flüt 14.99 TL
Sayı Seti 24.99 TL
Ritmik Sayılar 5.99 TL
6'lı Şekilli Silgi 7.99 TL
Hazneli Kalemtıraş 3.99 TL
Körüklü Dosya 15.99 TL
Sunum Dosyası 24.99 TL
50'li A4 Poşet Dosya 12.99 TL
Lisanslı Anaokulu Çantası 49.99 TL
Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 79.99 TL
Lisanslı Kalem Çantası 14.99 TL
Laptop Sırt Çantası 99.99 TL
Sırt Çantası 59.99 TL
Paraşüt Kumaş Çanta 149.99 TL
Desenli Sırt Çantası 79.99 TL
Proje Çantası 14.99 TL
Lisanslı Çelik Matara 69.99 TL
Desenli Kalem Çantası 19.99 TL
60 Yaprak A4 Defter 9.99 TL
80 Yaprak A4 Defter 14.99 TL
40 Yaprak A5 Defter 14.99 TL
120 Yaprak A5 Defter 22.99 TL
Suni Deri Not Defteri 29.99 TL
Baskılı Çıtçıtlı Dosya 5.99 TL
Spiralli Resim Defteri 9.99 TL
Edding Tahta Kalem Set 19.99 TL
Edding Forforlu kalem 29.99 TL
3 Renk Tahta Kalem Set 9.99 TL
Tahta Silgisi 4.99 TL
12'li Etiket Desenli 5.99 TL
Öğrenci Makası 5.99 TL
Boyama Önlüğü 26.99 TL
84'lü Uhu 34.99 TL
Yapıştırıcı Set 9.99 TL
Ayaklı Yazı Tahtası 199 TL
Everest Dijital Yazı Tahtası 59.99 TL
50'li Allesta Meltblown Çocuk Yüz Maskesi 19.99 TL
Peluş Anahtarlık 19.99 TL
Slazenger Erkek Spor Ayakkabı 199.90 TL
Pritt Stick Yapıştırıcı 21.99 TL
12'li Pritt Küçük Sulu Boya 19.99 TL
12'li Pritt Uzun Kuru Boya 29.99 TL
12'li Pritt Pastel Boya 24.99 TL
12'li Sulu Boya 12.99 TL
4'lü Sulu Boya Fırçası 19.99 TL
Forforlu Kalem 12.99 TL
Pensan Pastel Boya 14.99 TL
Su Kabı 6.99 TL
Tuval 24.99 TL
Rotring Uçlu Kalem 19.99 TL
4'lü Rotring Kırmızı Kalem 12.99 TL
Şerit Silici 7.99 TL
6'lı Fatih Kurşun Kalem 4.99 TL
5 Renk Tükenmez Kalem 6.99 TL
Pensan İnce Uçlu Jel Kalem 12.99 TL
Edding Keçeli Kalem 39.99 TL
Çizim Seti 5.99 TL
Yapışkanlı Not Kağıdı 4.99 TL
Kırtasiye Set 12.99 TL