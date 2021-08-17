17 Ağustos deprem anı kamera görüntüleri | 17 Ağustos depremi anma mesajları ve görselleri

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem, 7,4 şiddeti ve 45 saniye süren zaman dilimiyle Türkiye'de yaşanılan en büyük depremdir. Büyük Marmara depremi olarak adlandırılan 99 depreminin Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesidir. Öte yandan Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova illerinde de büyük yıkımlar yaratmıştır. Gerçekleşen bu depremde 43 bin 953 kişi yaralanırken, 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Meclisin sunduğu raporlara göre ise yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldı.

Bugün 17 Ağustos 2021, depremin üzerinden 22 yıl geçti fakat, o acı hisler hala hafızlardan silinmedi. Depremi anmak için sosyal medyada paylaşım yapacak insanlar 17 Ağustos deprem anı kamera görüntüleri | 17 Ağustos depremi anma mesajları konu başlıklarını araştırıyor. İşte depreme dair görüntüler ve anma mesajları ve görselleri...

17 AĞUSTOS DEPREM ANI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Depremi anmak için görüntüleri ve mesajları yakınlarıyla paylaşmak isteyen insanların yanı sıra o anları göremeyen veya hatırlamayan gençler de depreme dair kamera görüntülerini merak ediyor. İşte 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi görüntüleri...

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANMA MESAJLARI VE GÖRSELLERİ

45 saniye kısa bir süre sanırdık, 99 depreminde 45 saniye ölüm korkusu yaşayana kadar...

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı.

17 Ağustos Depremi’nin 22. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!

Meğer ne uzun süreymiş 45 saniye... Bir ömür, bir ölüm sığdırılabilirmiş meğer...

17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz..

Gerisinde yalnızca büyük bir yıkım ve çokça acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağız. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Bu gece saat 03:02’de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…

17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

22 koca yıl geçmiş üstünden… Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.