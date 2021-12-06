17 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 17 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
17 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Aralık 2021 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:45
Western United - Adelaide United
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
17:00
Al Ahli Dubai - Ajman Club
BAE Lig Kupası
Bilyoner TV
19:00
Dunajska Streda - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:15
Al Ain - Al Wasl
BAE Lig Kupası
Bilyoner TV
20:00
Giresunspor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Slaven Belupo - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Wisla Plock - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Lazio - Genoa
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:30
F.Düsseldorf - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Holstein Kiel - St.Pauli
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:30
Voluntari - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Santa Clara - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
ADO Den Haag - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Almere - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Maastricht - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
SC Telstar - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
VVV Venlo - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Lommel - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:30
Bayern Münih - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:30
Plock - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Salernitana - Inter
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Seraing - Kortrijk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Barnsley - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
23:00
Celta Vigo - Espanyol
İspanya La Liga
Smart Spor HD , Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Girona - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Paris FC - Lyon
Fransa Kupası
Bein Sports 3