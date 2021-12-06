Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

17 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Aralık 2021 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45

Western United - Adelaide United

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV



17:00

Al Ahli Dubai - Ajman Club

BAE Lig Kupası

Bilyoner TV



19:00

Dunajska Streda - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:15

Al Ain - Al Wasl

BAE Lig Kupası

Bilyoner TV



20:00

Giresunspor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Slaven Belupo - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Wisla Plock - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:30

Lazio - Genoa

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



20:30

F.Düsseldorf - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Holstein Kiel - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV



21:30

Voluntari - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Santa Clara - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:00

ADO Den Haag - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Almere - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Maastricht - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

SC Telstar - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

VVV Venlo - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Lommel - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:30

Bayern Münih - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:30

Plock - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:45

Salernitana - Inter

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Seraing - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:45

Barnsley - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



23:00

Celta Vigo - Espanyol

İspanya La Liga

Smart Spor HD , Spor Smart, Bilyoner TV



23:00

Girona - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Paris FC - Lyon

Fransa Kupası

Bein Sports 3

