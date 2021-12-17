TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Aralık 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 17 Aralık 2021? sorularının yanıtları...

17 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR? | BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 17 ARALIK 2021?

Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 17 Aralık 2021? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

17 ARALIK 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

17 ARALIK 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

17 ARALIK 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

17 ARALIK 2021 CUMA SHOW YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk11:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

17 ARALIK 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

17 ARALIK 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

17 ARALIK 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Kıbrıs Zafere Doğru

23:45Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

17 ARALIK 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30Hayat Sanat

08:00Muhayyelat

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geri Dönüşen Sanat

09:45Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat

12:30Belgesel: Para

13:00Felsefe Söyleşileri

14:00Aramızda Müzik Var

14:45Sessizce

15:00Sinema +

15:45Yeryüzleri

16:00Bir Resim Bir Hikaye

16:30Karar Perdesi

17:30Fotoğraflar

17:45Randevu

18:00Hayat Sanat

18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:00Karalama Defteri

19:30Anjelika Akbar İle Sesler

20:00Türk Caz Standartları Enstitüsü

20:45Müzelerin Yıldızları

21:00İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00Film Önü

22:15Yabancı Sinema: Ayna (The Mirror)

23:50Film Arkası