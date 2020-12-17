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17 Aralık hava durumu | Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Doğu Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyindeki illerde sağanak yağış etkili olurken Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarının ise İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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17 Aralık 2020 Perşembe 08:38
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