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  3. 17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

IHAAW130105-ASA/18-03-2019 - 17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

IHAAW130105-ASA/18-03-2019 - 17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 18.03.2019 13:01:05 TSI NNNN


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