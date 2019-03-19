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17 Aralık Kumpas Davası'nda karar verildi

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar: 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye...

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar verildi

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar: 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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