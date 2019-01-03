17 Aralık kumpas davasında savcı Bekir Gencer tanık olarak ifade verdi

"17 Aralık soruşturması"nda kumpas yapılmasına ilişkin davada, tanık olarak ifade veren Cumhuriyet Savcısı Bekir Gencer, "Soruşturma dosyasında operasyon yapacak hiçbir delil olmadığından dosyayı memur suçları savcılığına gönderdim. Benden sonra alelacele operasyon yapıldı" dedi.

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ'nin elebaşısı Fetullah Gülen ile dönemin emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 5'i firari 67 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık ile avukatlar hazır bulundu. Örgütlü suçlarda görev yaptığı dönemde dosyaya kısa bir süre bakan ve dosyayı örgüt olmadığı gerekçesiyle memur suçlarına gönderen Cumhuriyet Savcısı Bekir Gencer tanık olarak dinlenildi.

15 Temmuz'dan sonra tutuklanan ve cezaevinde intihar eden savcı Seyfettin Yiğit'in, dosyayı memur suçlarından örgütlü suçlara göndermesi üzerine dosyanın kendisine geldiğini aktaran tanık savcı Gencer, " Soruşturma dosyasını incelediğimde örgütlük bir durum yoktu. Dosyadaki tapelere göre olsa olsa rüşvet suçlaması yapılabilirdi, ki bu da bana getirilen tapelere göre yeterli değildi. Soruşturma dosyasında operasyon yapacak hiçbir şey olmadığından dosyayı memur suçları savcılığına gönderdim. Soruşturmaya daha sonra Mehmet Yüzgeç yürüttü" dedi.

"Ben o dönem operasyon yapmayacağımı, dosyayı bilirkişiye göndereceğimi söylemiştim"

Dosyanın kendisinden çıktıktan sonra eksiklikler giderilmeden, alelacele operasyon yapıldığını aktaran tanık savcı Gencer, "Seçime az kalan bir dönemde ben şehircilik ve kamu görevlilerinin olduğu bir soruşturmada operasyon yapmadım, yapmam da. Burada operasyon yapacak bir şey de yoktu, dosyada hiçbir delil yoktu, bir iki tape dışında. O da delil değil. Dosya dolu olsa bile böyle nitelikli bir soruşturmada bilirkişi raporu alınması, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş delillere dayanması gerekirdi. Ben de bu gerekçelerle dosyayı memur suçları bürosuna iade etmiştim. Ama bunlar seçim öncesi böyle bir operasyon yapıyorlar. Ben o dönem operasyon yapmayacağımı, dosyayı bilirkişiye göndereceğimi, başsavcı vekiline (Oktay Erdoğan) söylemiştim. Ama benden sonra FETÖ dosyayı evirip çevirip seçim öncesi operasyona dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

"Soruşturma bende olduğu dönemde dosyada bakan tapesi yoktu"

Mahkeme başkanı Cem Karaca, tanık savcıya "Örgüt suçu tespiti yapılmasına rağmen neden dosyayı siz yürütmediniz de memur suçları savcılığına geri gönderdiniz" şeklinde soru sordu.

Tanık savcı Gencer ise "Sonradan örgüt suçu denmesi bizi ilgilendirmez. Dosya boştu, Soruşturma yapacak bir şey yoktu ki. Ben çok örgüt dosyasına baktım. Dinleme kayıtlarını 17 Aralık'ta, son gün tape haline getirmişler. Bize istediklerini getiriyorlardı. O yüzden ne kadar tape olduğunu bilmem mümkün değil. Dinleme süresini uzatmak istedikleri kişilerle ilgili bilgi notu şeklinde tape özeti getiriyorlardı. Ben tamamını istiyordum ama vermiyorlardı. Bu soruşturmada polis memurları söylese amirleri bilgi, belge vermiyordu. Soruşturma bende olduğu dönemde dosyada bakan tapesi yoktu. Sonradan eklemişler. Bu soruşturmayı sonradan üç dosyayı birleştirerek, güçlendirmeye çalışmışlar" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA