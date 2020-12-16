17 Aralık Perşembe İSKİ su kesintisi | İstanbul İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

17 Aralık Perşembe tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri, İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi web sitelerinde düzenli olarak paylaşılıyor. Kesinti bilgilerini önceden öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu doğrultuda önlem almak adına, internette araştırma yapıyor. Biz de haberimizde metropol şehirlerin planlı kesinti bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar...

17 ARALIK PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 17 Aralık Perşembe günü İştanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

17 ARALIK ÇARŞAMBA PERŞEMBE SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 17 Aralık Perşembe günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

17 ARALIK PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 17 Aralık Perşembe günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.