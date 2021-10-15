Bakım masraflarının karşılanmasına yönelik olarak ödenen ve yaşlı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran bakım maaşlarında değişikliğe gidildi. Bunun üzerine Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi. Başvuru yapan kişiler şimdiler de maaş yatan illeri merak ediyor. Peki, 17 Ekim 2021 evde bakım maaşı yatan iller | 17 Ekim Pazar! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haberin detaylarına konu başlıklarında yer verdik.

17 EKİM 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER | 17 EKİM PAZAR! EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

17 Ekim Pazar günü evde bakım maaşı yatan iller açıklandı.

1- Tokat

2- Aksaray

3- Kırklareli

4- Antalya

5- Balıkesir

6- Bolu

7- Samsun

8- Hatay

9- Sakarya

10- İzmir

11- Osmaniye

12- İstanbul

13- Zonguldak

14- Manisa

15- Niğde

16- Mersin

17- Bilecik

18- Afyonkarahisar

19- Konya

20- Diyarbakır

21- Ordu

22- Uşak

23- Aydın

24- Adıyaman

Bakım maaşınızın yatırılıp yatırılmadığına Ziraat Bankası’na “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS attığınız takdirde ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA e-DEVLET

e-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri Ziraat Bankası’na “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atılarak da kontrol ediliyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’i itibarıyla hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2021 ? EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU EYLÜL 2021? İŞTE YENİ MAAŞ TUTARI

Evde bakım maaşlarında değişikliğe gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, tarafından yapılan açıklamada temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenlemenin detayları aktarıldı. Buna göre; sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım ücretinin 1.797 TL’ye, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin 1.259 TL’ye ve yaşlı aylığının da 828 TL’ye yükseldiği açıklandı.

ÖDEMELERİN 13 MİLYARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Bakan Yanık açıklamasında, 2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini ifade etti. 2021’de yapılan ödemelerin toplamda 13 milyar TL’ye ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

Yaşlı ve engelli aylıkları, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldı. Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

530 BİN VATANDAŞA EVDE BAKIM YARDIMI

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapılıyor. Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını söyledi. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL’den 1.819,22 TL’ye çıktığını belirtti.

TEMMUZ AYINDA 170.9 MİLYON TL’LİK DESTEK

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurguladı. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunuluyor. Bu hizmet kapsamında ise çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarı 1.161 TL’den 1.259 TL’ye yükseldi.

Bakan Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL’lik destek sağlandığını belirterek, böylece vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata eksiksiz katılmasını amaçladıklarını ifade etti. Yanık, “Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz.” dedi.