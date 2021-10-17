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17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

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17 EKİM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var?

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17 EKİM 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
15:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
21:45 Kim Milyoner Olmak İster?

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17 EKİM 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı

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17 EKİM 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16.00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Aykut Enişte

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17 EKİM 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15  Kanunsuz Topraklar
13:45 Evlilik Hakkında Her Şey
16:45 Yalancılar ve Mumları
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları (Yeni Bölüm)

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17 EKİM 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

05.00 Yeşil Deniz

07.30 Bizim Köyün Kızları

08.30 Payitaht Abdülhamit 

11.50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14:20 Kıbrıs Zafere Doğru

18.00 TRT 1 Haber

18.30 Mevlid Kandili Özel Yayını

20:30Teşkilat (Altyazılı)

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17 EKİM 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

 

08:00İzler Suretler

08:20Bir Kare Bir Anlam

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30Anjelika Akbar İle Sesler

10:00Western Kuşağı: Arizona Silahşorları (Arizona Raiders)

11:45Geri Dönüşen Sanat

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Eşik

13:30Konser Zamanı

14:30Evliya Çelebi

15:15Randevu

15:30Belgesel: Sayılar (Numbers)

16:30Tarihin Ruhu

17:00Belgesel: Bir Ressamın Sırları

18:00Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Batıya Doğru Akan Nehir

20:45Bir Kare Bir Anlam

21:00Arşivden Konserler

21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)

23:45Konser Zamanı

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17 EKİM 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban

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17 EKİM 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Kırmızı Oda
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

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