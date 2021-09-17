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17 Eylül 2021 Cuma ATV yayın akışı |Biz Böyleyiz TV'de ilk kez ATV'de!

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara gelecek. Akşam ise Biz Böyleyiz TV'de ilk kez ATV ekranına geliyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma ATV yayın akışı...

17 Eylül 2021 Cuma ATV yayın akışı |Biz Böyleyiz TV'de ilk kez ATV'de!

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programı canlı yayınla izleyici karşısına geçiyor 14:00'da Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane verilirken, akşam ise Biz Böyleyiz filmi ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma ATV yayın akışı...

17 EYLÜL 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Biz Böyleyiz TV'de ilk (TV'de ilk)

22:45 X-Men: Dark Phoenix (Yabancı Sinema)

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