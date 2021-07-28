Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 17 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

17 EYLÜL 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Eylül 2021 Cuma oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10:00

Asya AFC

Kura Çekimi

Spor Smart, Smart Spor HD



13:00

Sagan Tosu - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV



14:00

Türkiye - İrlanda

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Çeyrek Final

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



14:45

Lion City - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



17:00

Cobresal - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



17:45

Ajman Club - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:45

Al Jazira - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Voluntari - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

Spartak Trnava - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:00

Dainava Alytus - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Fredericia - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Alianza Atl. - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Ionikos - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Como - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:00

KGHM Zaglebie - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:10

Innsbruck - Liefering

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Nürnberg - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Schalke 04 - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



19:30

Amstetten - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Horn - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

FC Juniors - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Lafnitz - St.Polten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Altay - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Al Ain - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Aalborg - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Lyngby - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Zhodino - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Hradec Kralove - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sigma Olomouc - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



21:00

Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Dragovoljac - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Rapid Bükreş - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Almere - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

NAC Breda - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Den Bosch - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Dordrecht - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Volendam - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

De Graafschap - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Helmond - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Roda - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

RWDM - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:15

Cajamarca - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Hertha Berlin - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30

Brescia - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Lech Poznan - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:45

Sassuolo - Torino

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Cercle Brugge - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Newcastle - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

22:00

Strasbourg - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



22:00

Celta Vigo - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Alcorcon - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Brusque - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

San Jose - Real Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV

22:15

Portimonense - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:30

Cusco - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV