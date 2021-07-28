17 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Eylül 2021 Cuma gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 17 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 17 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
17 EYLÜL 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Eylül 2021 Cuma oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
10:00
Asya AFC
Kura Çekimi
Spor Smart, Smart Spor HD
13:00
Sagan Tosu - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:00
Türkiye - İrlanda
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Çeyrek Final
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
14:45
Lion City - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
17:00
Cobresal - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
17:45
Ajman Club - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:45
Al Jazira - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Voluntari - Mioveni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:00
Spartak Trnava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dainava Alytus - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Fredericia - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Alianza Atl. - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Ionikos - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Como - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
KGHM Zaglebie - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:10
Innsbruck - Liefering
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Nürnberg - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Schalke 04 - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
19:30
Amstetten - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Horn - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
FC Juniors - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Lafnitz - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Altay - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Al Ain - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Aalborg - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Lyngby - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Zhodino - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Hradec Kralove - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sigma Olomouc - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
21:00
Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Dragovoljac - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Rapid Bükreş - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Almere - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Dordrecht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Volendam - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
De Graafschap - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Roda - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
RWDM - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:15
Cajamarca - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Hertha Berlin - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:30
Brescia - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Lech Poznan - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Sassuolo - Torino
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:45
Cercle Brugge - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Newcastle - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:00
Strasbourg - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Celta Vigo - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Alcorcon - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Brusque - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
San Jose - Real Potosi
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:15
Portimonense - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Cusco - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV