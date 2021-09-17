17 Eylül 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri ile başlayan FOX 10.45'te Çağla İle Yeni Bir Gün programının yeni bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam FOX TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma Fox TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 17 Eylül 2021 Cuma FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri 13:00'da En Hamarat Benim ekrana veriyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geliyor.
17 EYLÜL 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.00 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam