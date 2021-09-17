17 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 17 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam ise yeni bölümüyle Arka Sokaklar ekranlara geliyor.

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise Arka Sokaklar 595. bölümüyle ekran karşısına çıkıyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı... 17 EYLÜL2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) Kanal Dyayın akışıarka sokaklargelinim mutfakta