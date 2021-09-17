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17 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 17 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam ise yeni bölümüyle Arka Sokaklar ekranlara geliyor.

17 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise Arka Sokaklar 595. bölümüyle ekran karşısına çıkıyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

17 EYLÜL2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

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