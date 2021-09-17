17 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Yeni Dizi: Yalancı ilk bölümüyle Show TV'de Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekrana veriyor. Akşam ise Güldür Güldür Show'un tekrar bölümlerini ekrana veriyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışı...

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 17 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 15:00'da Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme ekranlarda olurken hemen ardından Show Ana Haber ekrana geliyor. Akşam ise kanalın yeni dizisi Yalancı, ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor... 17 EYLÜL 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Yeni Gelin 08.30 Bu Sabah 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:30 Bir Başka Güzel 15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme 18:45 SHOW Ana Haber 20:00 Yalancı (Yeni Dizi) Yalancıshow tvyayın akışı