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17 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Yeni Dizi: Yalancı ilk bölümüyle Show TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekrana veriyor. Akşam ise Güldür Güldür Show'un tekrar bölümlerini ekrana veriyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışı...

17 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Yeni Dizi: Yalancı ilk bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 17 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 15:00'da Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme ekranlarda olurken hemen ardından Show Ana Haber ekrana geliyor. Akşam ise kanalın yeni dizisi Yalancı, ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor...

17 EYLÜL 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı (Yeni Dizi)

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