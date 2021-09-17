17 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Küçük Esnaf Star'da
Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Ada Masalı ile güne başlayan Star TV'de akşam keyifle izleyeceğiniz Hedefim Sensin filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 17 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 09.45'de Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Hedefim Sensin filmi ekrana geliyor...
17 EYLÜL 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin