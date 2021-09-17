17 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yerli Dizi TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.30'da Benim Adım Melek ekranlarda olurken 16:10'da Seksenler yayınlanıyor. 20:00'da ise Yerli Dizi TRT 1 ekranlarında oluyor...

17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Tövbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yerli Dizi

23:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)