17 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yerli Dizi TRT 1'de!
17 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT 1 bugün güne Tövbeler Olsun ile başlayıp, Kalk Gidelim ile devam ediyor. Akşam ise Yerli Dizi TRT1 ekranlarında olacak.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.30'da Benim Adım Melek ekranlarda olurken 16:10'da Seksenler yayınlanıyor. 20:00'da ise Yerli Dizi TRT 1 ekranlarında oluyor...
17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Tövbeler Olsun
09:20 Kalk Gidelim
12:30 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yerli Dizi
23:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)