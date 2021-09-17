17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Eylül 2021 Cuma televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Eylül 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
17 EYLÜL 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Biz Böyleyiz TV'de ilk (TV'de ilk)
22:45 X-Men: Dark Phoenix (Yabancı Sinema)
17 EYLÜL2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
17 EYLÜL 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
17 EYLÜL 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
09:30 MasterChef
11.15 Paylaş Benimle
13.45 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
17 EYLÜL 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı (Yeni Dizi)
17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Tövbeler Olsun
09:20 Kalk Gidelim
12:30 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yerli Dizi
23:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)
07:00 Tiyatro Dünyası
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Felsefe Söyleşileri
14:00 Sinema +
14:45 Aramızda Müzik Var
15:30 Karar Perdesi
16:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geziyorum
18:50 Türkiye Atlası
19:00 Karalama Defteri
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Anadolu Arkeolojisi
20:30 Anjelika Akbar İle Sesler
21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00 Film Önü
22:15 Yabancı Sinema: Pororoca
17 EYLÜL 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.00 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam