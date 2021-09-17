TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Eylül 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

17 EYLÜL 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Biz Böyleyiz TV'de ilk (TV'de ilk)

22:45 X-Men: Dark Phoenix (Yabancı Sinema)

17 EYLÜL2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

17 EYLÜL 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

17 EYLÜL 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

09:30 MasterChef

11.15 Paylaş Benimle

13.45 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)

17 EYLÜL 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı (Yeni Dizi)

17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Tövbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yerli Dizi

23:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)

07:00 Tiyatro Dünyası

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Felsefe Söyleşileri

14:00 Sinema +

14:45 Aramızda Müzik Var

15:30 Karar Perdesi

16:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geziyorum

18:50 Türkiye Atlası

19:00 Karalama Defteri

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Anadolu Arkeolojisi

20:30 Anjelika Akbar İle Sesler

21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00 Film Önü

22:15 Yabancı Sinema: Pororoca

17 EYLÜL 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.00 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam