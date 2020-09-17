17 Eylül hava durumu yayımlandı! Sıcaklar yurt genelinde devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde bugün yağış beklenmemekle birlikte genellikle az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Eylül 2020 Perşembe günü için hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor, genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği bildirildi.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.