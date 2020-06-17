17 Haziran 2020 Çarşamba Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı
Yayın akışı ve 17 Haziran 2020 Çarşamba dizi ve televizyon programlarında neler olacağı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. 17 Haziran 2020 Çarşamba gününü evlerinde geçirecek olan takipçilerimiz, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.
17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı vatandaşlarımız tarafından araştırılmaya devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü yayın akışında yer alacak dizi, film, ve televizyon programlarının yayın saatlerine haberimizden ulaşabileceksiniz. Peki bugün hangi diziler var? İşte, 13 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı..
ATV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
STAR TV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kutsal Damacana: İtmen
22:15 İşler Güçler
FOX TV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Gardırop Savaşları
14:00 Temizlik Benim İşim
15:30 Temizlik Benim İşim
16:45 Mucize Doktor
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
23:45 Organik Aşk Hikayeleri
TRT 1 117 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:30 Sağlıklı Mutfak
07:30 Aslan Ailem
10:25 Tozkoparan
11:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:05 Elimi Bırakma
15:55 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:45 Yüz Yılda Bir
TV8 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survior Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Limonata
15:45 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni bölüm)
Kanal 7 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Arı Filmi
a2 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın
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