17 Haziran 2020 Çarşamba Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı vatandaşlarımız tarafından araştırılmaya devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü yayın akışında yer alacak dizi, film, ve televizyon programlarının yayın saatlerine haberimizden ulaşabileceksiniz. Peki bugün hangi diziler var? İşte, 13 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı..

ATV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

STAR TV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kutsal Damacana: İtmen

22:15 İşler Güçler

FOX TV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Gardırop Savaşları

14:00 Temizlik Benim İşim

15:30 Temizlik Benim İşim

16:45 Mucize Doktor

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

23:45 Organik Aşk Hikayeleri

TRT 1 117 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:30 Sağlıklı Mutfak

07:30 Aslan Ailem

10:25 Tozkoparan

11:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:05 Elimi Bırakma

15:55 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:45 Yüz Yılda Bir

TV8 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survior Panaroma

20:00 Survivor

Show TV 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Limonata

15:45 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni bölüm)

Kanal 7 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Arı Filmi

a2 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın