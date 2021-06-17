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17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Sevda ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların sevilen kanallarından olan ATV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu yeni bölümüyle ATV ekranlarında oluyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Sevda ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda 16:20'de Esra Erol’da ekran karşısına çıkıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV ekranlarına geliyor...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

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