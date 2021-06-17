17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Sevda ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de Ekranların sevilen kanallarından olan ATV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu yeni bölümüyle ATV ekranlarında oluyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

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ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda 16:20'de Esra Erol’da ekran karşısına çıkıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV ekranlarına geliyor... 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Zamanlar Çukurova atvatv yayın akışı